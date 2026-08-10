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Kako proveriti da li je kuća legalizovana

Kako proveriti da li je kuća legalizovana

Nekretnine
05.02.2026.

    Provera da li je kuća legalizovana jedan je od najvažnijih koraka prilikom kupovine ili prodaje nepokretnosti, jer od toga zavisi pravna sigurnost vlasništva i mogućnost upisa u ...

Depozit za stan - šta je, koliko iznosi i kada se vraća

Depozit za stan - šta je, koliko iznosi i kada se vraća

Nekretnine
05.02.2026.

    Depozit za stan je novčani iznos koji zakupac daje stanodavcu kao garanciju da će stan koristiti u skladu sa ugovorom i da će sve obaveze biti izmirene. Najčešće dileme u vezi ...

Kupovina prvog stana – kompletan vodič kroz proceduru, poreze i česte greške

Kupovina prvog stana – kompletan vodič kroz proceduru, poreze i česte greške

Nekretnine
05.02.2026.

    Kupovina prvog stana je proces koji zahteva dobru pripremu, razumevanje procedura i jasnu sliku o troškovima i poreskim olakšicama. Kupovina prvog stana najčešće pokreće pitanja ...

Porez na prenos apsolutnih prava: vodič za kupce i prodavce nekretnina

Porez na prenos apsolutnih prava: vodič za kupce i prodavce nekretnina

Nekretnine
19.09.2025.

    Porez na prenos apsolutnih prava je jedan od ključnih troškova koji nastaje prilikom kupoprodaje stana, kuće ili druge nepokretnosti, i važno je da kupci i prodavci na vreme ...

Ugovor o zakupu stana: Šta mora da sadrži i da li mora biti overen

Ugovor o zakupu stana: Šta mora da sadrži i da li mora biti overen

Nekretnine
19.09.2025.

    Ugovor o zakupu stana je pravni dokument kojim zakupodavac daje stan u korišćenje zakupcu, a ovaj se obavezuje da za to plaća zakupninu. U nastavku teksta objašnjavamo sve što ...

Kako se računa kvadratura: Vodič za stanove, sobe i specifične prostore

Kako se računa kvadratura: Vodič za stanove, sobe i specifične prostore

Nekretnine
18.09.2025.

    Kvadratura je jedan od najvažnijih pojmova kada je reč o nekretninama. Bilo da kupujete stan, izdajte kuću ili renovirate sobu, važno je znati koliko zapravo prostora ...

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