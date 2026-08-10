Nekretnine
05.02.2026.
Provera da li je kuća legalizovana jedan je od najvažnijih koraka prilikom kupovine ili prodaje nepokretnosti, jer od toga zavisi pravna sigurnost vlasništva i mogućnost upisa u ...
Depozit za stan je novčani iznos koji zakupac daje stanodavcu kao garanciju da će stan koristiti u skladu sa ugovorom i da će sve obaveze biti izmirene. Najčešće dileme u vezi ...
Kupovina prvog stana je proces koji zahteva dobru pripremu, razumevanje procedura i jasnu sliku o troškovima i poreskim olakšicama. Kupovina prvog stana najčešće pokreće pitanja ...
Nekretnine
19.09.2025.
Porez na prenos apsolutnih prava je jedan od ključnih troškova koji nastaje prilikom kupoprodaje stana, kuće ili druge nepokretnosti, i važno je da kupci i prodavci na vreme ...
Ugovor o zakupu stana je pravni dokument kojim zakupodavac daje stan u korišćenje zakupcu, a ovaj se obavezuje da za to plaća zakupninu.
U nastavku teksta objašnjavamo sve što ...
Nekretnine
18.09.2025.
Kvadratura je jedan od najvažnijih pojmova kada je reč o nekretninama. Bilo da kupujete stan, izdajte kuću ili renovirate sobu, važno je znati koliko zapravo prostora ...